Basic nelle rotazioni di Sarri: un bel colpo per la Lazio

Sono terminate le visite mediche di Toma Basic con la Lazio. Il centrocampista già nella giornata di oggi potrebbe visitare per la prima volta il centro sportivo di Formello e nel pomeriggio potrà scendere in campo con i suoi nuovi compagni di squadra. Un colpo di spessore che confermano le ambizioni dei biancocelesti. Il giocatore classe 1996 è un centrocampista molto duttile che può essere impiegato come mezzala. Di piede mancino, ha una grande qualità e rapidità, utili al gioco che ha in mente Sarri. Ben strutturato fisicamente è anche bravo negli inserimenti e nel fare gol: nella sua esperienza a Bordeaux in tre stagioni, dove ha disputato 81 partite complessive in tutte le competizioni, ha messo a segno 9 reti.