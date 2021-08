Basic-Lazio, visite programmate per domattina alle 8

La Lazio si prepara ad abbracciare Toma Basic. Il centrocampista sta per arrivare a Roma e domattina alle 8.00 si sottoporrà alle visite mediche. Un colpo importante per il nuovo centrocampo di Sarri, Il classe 1996 croato ha dimostrato con il Bordeaux di avere qualità non indifferente. E ora si prepara a conoscere i nuovi compagni.

Foto: Twitter Bordeaux