Basic alla Lazio dal 25 giugno. Ora è tutto pronto per le visite

Toma Basic e la Lazio. Non una trattativa delle ultime ore o degli ultimi giorni, ora è troppo semplice parlarne, ma un affare impostato da un paio di mesi. Era addirittura il 25 giugno quando parlammo di “assalto” Lazio. E il 29 giugno di accordo totale. Adesso il centrocampista classe 1996 in uscita dal Bordeaux è atteso a Roma per le visite. Ecco i nostri titoli più significativi.

25.06 Esclusiva: Lazio, non solo Hysaj. Pressing per Brandt e assalto a Basic

26.06 L’indiscrezione: Torreira, la Lazio preferisce Basic. La verità su Augustinsson e Felipe Anderson

29.06 Esclusiva: Basic-Lazio, accordo totale. Ora serve l’intesa con il Bordeaux

29.06 L’indiscrezione: Basic, la Lazio a pochi passi. E il vertice per Hysaj slitta a giovedì

2.07 L’indiscrezione: Basic e Felipe Anderson, la Lazio ha scelto. Gli scenari

26.07 L’indiscrezione: Basic ha già detto sì alla Lazio. Il Napoli ha una necessità per il vice Demme

15.08 Esclusiva: Basic-Kostic alla Lazio, doppia svolta in arrivo. E non solo

23.08 L’indiscrezione: Basic alla Lazio in chiusura. È atteso per le visite

Foto: Instagram Basic