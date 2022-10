Basic: “La stagione è iniziata bene, poi le cose sono cambiate. Speravo di giocare di più”

Insieme a Maurizio Sarri, nella conferenza stampa della vigilia, in vista della sfida di Europa League contro lo Sturm Graz all’Olimpico, c’era anche Basic che ha parlato appunto della gara in questione: “Questa stagione è iniziata bene, poi le cose sono cambiate rapidamente ma il calcio è così. Speravo di giocare di più, questo sì. Adesso sto vivendo un momento difficile, ma spero di uscirne e sono tranquillo. Domani sarà difficile, loro sono aggressivi e corrono molto, siamo pronti. Spero di vincere. In Austria non era facile, il campo era stretto e non era facile controllare la palla. Domani però giocheremo in casa nostra, dobbiamo vincere”. Sul suo futuro: “Sto vivendo lo stesso momento che ho vissuto al Bordeaux. Non mi interessa cosa scrivono i giornali, il mio futuro è nella Lazio, voglio lavorare molto qui”.

Foto: instagram Basic