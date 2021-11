Basic: “La scelta della Lazio è stata semplice. Un modello? Mi ispiro a De Bruyne”

Toma Basic, centrocampista della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Marsiglia.

Queste le sue parole: “Da ex Marsiglia, conosco bene quest’ambiente, l’anno scorso pareggiammo 2-2. Ci sarà un’atmosfera difficile. Tifosi assenti? Io non ne so niente, posso solo dire che mi sarebbe piaciuto se fossero venuti qui i nostri tifosi”.

Sulla scelta della Lazio: “La Lazio è un grande club, è stato facile prendere questa decisione per me. La Serie A è migliore del campionato francese: è un passo importante nella mia carriera, posso imparare tante cose qui”.

Un modello: “Ce ne sono tanti. Se devo dirne uno, dico De Bruyne”.

