Basic, gli accordi di 6 giorni fa con il Venezia e l’inutile tentativo di Lotito

26/05/2026 | 13:45:15

Toma Basic andrà al Venezia, come raccontato in esclusiva sei giorni fa. E malgrado il “comizio” di Lotito che, pochi minuti dopo l’ultimo impegno stagionale del Lazio contro il Pisa, ha chiesto al centrocampista croato se davvero avesse raggiunto l’accordo con l’ambizioso club lagunare neo-promosso in Serie A. Dopo uno scambio di opinioni sul prato dell’Olimpico, Basic si è allontanato: evidentemente non avrebbe voluto approfondire simile argomento, proprio perché aveva raggiunto un accordo con il Venezia su base triennale con opzione a cifre importanti. E non intendeva certo rimangiarselo.

foto x lazio