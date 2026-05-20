Esclusiva: Basic, forte scatto del Venezia a parametro zero

20/05/2026 | 09:47:46

Toma Basic è in scadenza di contratto, la trattativa con la Lazio si è arenata dopo un principio di accordo, il centrocampista classe 1996 si è rilanciato dopo un periodo difficile e adesso sta valutando diverse offerte. Nelle ultime ore c’è stato uno scatto importante del Venezia, destinazione gradita: le parti sono vicine a un accordo, ci sono le basi per andare fino in fondo. Basic ha altre proposte, anche dall’estero, ma lo scatto del Venezia può essere quello decisivo.

Foto: x lazio