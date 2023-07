Basic: “Giocare la Champions è un sogno. Sarri è famelico come sempre”

Toma Basic, centrocampista della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel dopo l’allenamento andato in scena questo pomeriggio ad Auronzo di Cadore.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un lavoro in palestra questa mattina, ci dobbiamo abituare perché sarà sempre così, ma dobbiamo essere in buone condizioni. Davanti a noi c’è una grande stagione, dobbiamo prepararci bene, siamo contenti di stare insieme, dobbiamo solo lavorare”.

Sarri? “Come sempre famelico”

Sul momento: “Voglio dare di più, non ho dato quel che posso dare, ma cerco di fare tutto al meglio, non voglio dire solo ‘certe cose’, ma tutto, se lo posso fare sarà bello. Terzo anno a Roma? Mi è piaciuto tutto, è simile come al mio paese, mi sono abituato facilmente”.

Champions? “L’ho sognata tanto, anche di cantare la canzone, per tutti i giocatori è un sogno giocare in Champions, non vedo l’ora. Sono felice di stare qua. Margini di miglioramento? Dobbiamo migliorare sulla difesa, c’è tempo per migliorare anche in fase offensiva. Sarà il terzo anno con il mister, si può fare solo del meglio”.

Foto: twitter Basic