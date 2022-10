Baschirotto: “Vlahovic? Quando incontro attaccanti di livello mondiale mi diverto molto. Affronteremo la Juve faccia a faccia”

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, è intervenuto i conferenza stampa in vista della gara di campionato contro la Juventus, fresca eliminata dalla Champions League: “A Bologna siamo partiti timorosi, il rigore poi ci ha tagliato le gambe, sicuramente non possiamo permettere più gol sulle palle inattive dove dobbiamo essere più pronti e ci dobbiamo lavorare questa settimana. Con Arnautovic su una ripartenza l’ho buttato per terra e si è lamentato con l’arbitro e abbiamo avuto un confronto normale come tanti ne avvengono in campo, ma è finito tutto dopo il triplice fischio. Vlahovic? Quando trovo attaccanti di livello mondiale mi diverto e mi metto alla prova è qualcosa che mi stimola, per me giocare contro questi giocatori è una motivazione in più. La gara contro la Juventus la stiamo preparando molto bene. Arriverà qui una Juventus aggressiva che si vuole riscattare quindi non possiamo permetterci di commettere errori, la Juve l’affronteremo faccia a faccia e senza paura”.

Foto: sito Lecce