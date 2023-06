Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Lecce, Federico Baschirotto, ha così parlato prima della partita contro il Bologna: “Sono stati giorni di festa: prima per la salvezza e poi per la chiamata di Mancini. Un turbine di emozioni che non riesco a descrivere. Oggi però siamo qui per regalare una prestazione bellissima a questo meraviglioso pubblico”.

Foto: Instagram Baschirotto