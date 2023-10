Baschirotto: “Non so nulla delle offerte di mercato. Giocare in una big? Non mi tiro mai indietro”

Il difensore del Lecce Federico Baschirotto ha parlato a PL Night. Ecco le sue parole:

“Il mio agente non mi parla mai del mercato per farmi concentrare solo sul campo. Ho pensato solo al Lecce, non so se sia successo qualcosa questa estate. Giocare in una big? Mettermi in gioco non mi ha mai messo paura, di sicuro non mi tiro indietro”.

Foto: instagram baschirotto