Baschirotto: “La Nazionale? Deve essere un premio. Futuro? Penso solo al Lecce”

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, una delle sorprese di questo campioanto di Serie A, ha parlato in conferenza stampa suffermandosi anche sulla mancata chiamata in Nazionale.

Queste le sue parole: “Se volevo raggiungere Falcone a Corveciano? Sono contento per Wladimiro, è un ragazzo eccezionale. Io però sono uno che le cose le fa capitare pensando solo a se stesso. Non guardo troppo lontano ma lavoro sul presente e per l’obiettivo prefissato. La Nazionale deve essere un premio”.

Sul futuro: “Penso al presente e a fare bene con il Lecce, al 3 aprile contro l’Empoli. Per i grandi risultati bisogna solo lavorare sodo, non penso al mercato poi a fine stagione tireremo le somme”.

Foto: Instagram personale