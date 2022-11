Baschirotto: “Io l’idolo di Lecce? Forse perché sono l’uomo del popolo”

“Dilettanti a chi? Ecco l’Italia che ci piace”. Intervenuto come ospite ai microfoni di Sportitalia, il difensore del Lecce, Federico Baschirotto, si è così raccontato:

PERCORSO E PRIMO GOL IN SERIE A “Partire dal niente e arrivare sull’Olimpo è indescrivibile. Soprattutto se poi ti confermi ad alti livelli. Dopo il gol mi sono passati davanti tutti questi dieci anni prima di arrivare a quel momento. Una strada lunga e tortuosa prima di giungere a questa grande gioia”.

UOMO DEL POPOLO “Idolo di Lecce? Forse perché sono il ragazzo del popolo, sono l’esempio di chi ce l’ha fatta. Quindi, forse, sono la speranza di riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Ho fatto tanti sacrifici, ma sono contento di averli fatti perché mi hanno formato come uomo e come calciatore. Mi sono tolto tante soddisfazioni e spero di continuare a togliermele”.

TRATTATIVA CON IL LECCE “Sono venuto in Serie A per mettermi a disposizione della squadra, non mi interessa il ruolo. Sono a disposizione del mister, se reputa che questa sia la strada giusta, avanti così”.

VACANZE A CASA “Quando torno a casa do una mano nell’azienda agricola di famiglia. Mio padre mi ha insegnato lo spirito di sacrificio per portare il pane in tavola. Quindi, quando torno a casa non perdo un secondo per dare una mano”.



ALLENAMENTO “Curo ogni minimo dettaglio a livello fisico, è quello che ti porta ad avere più longevità nel calcio. Quanto mi alleno? Almeno tre-quattro ore in palestra al giorno”.

PUBBLICO “Il pubblico ci sta dando una grossa mano. Loro ci sono sempre per noi. E noi risponderemo dando il massimo sia con le grandi che con le piccole, indifferentemente. Abbiamo seguito il mister e abbiamo ottenuto risultati importanti “.

COLOMBO “Ha grandissime potenzialità. Può diventare un centravanti molto importante, sta lavorando per essere uno dei più forti d’Italia”

BANDA “Ha una velocità incredibile. Se migliorerà il tiro, farà la differenza”

HJULMAND “È il nostro capitano. Ci sprona in tutte le partite, daremo tutto per onorare questa maglia e conquistare la salvezza”.

RIPRESA “Lunedì rientro a Lecce e martedì ripartiamo con gli allenamenti”.

PROMESSA AI TIFOSI “Darò il massimo e suderò la maglia ogni partita”.

