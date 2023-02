Baschirotto: “Arrivare a Coverciano è il sogno di qualsiasi ragazzo che fa sport”

Federico Baschirotto, difensore del Lecce è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del momento più bello degli ultimi mesi: “Facile. La convocazione per lo stage della Nazionale. Arrivare a Coverciano è inutile girarci attorno è il sogno di qualsiasi ragazzo che fa sport. Rappresenti la tua nazione. Ogni attimo me lo sono goduto, dividevo la camera col mio compagno del Lecce Antonino Gallo. Non ho ancora indossato ufficialmente la maglia azzurra, ma lavoro per questo. Il mio procuratore Guido Gallovich dice che è come l’amore; arriva quando non ci pensi. Ma io sogno che arrivi”.

Foto: Instagram Baschirotto