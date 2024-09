Baschirotto: “Buona prestazione, poi il black-out di 5 minuti che ha compromesso tutto, come col Parma”

Federico Baschirotto, capitano del Lecce. ha parlato a Sky dopo il ko in casa del Milan.

Queste le sue parole: “Abbiamo perso una palla sanguinosa a centrocampo, loro sono ripartiti e c’è stato il terzo gol. Quello è un rammarico, aver perso una palla in quel modo”.

Le prestazioni del Lecce però non mancano mai: “Le prestazioni ci sono sempre, poi arrivano questi momenti di black out che ci penalizzano. Abbiamo fatto bene per 38 minuti, poi abbiamo preso gol e ci siamo sciolti. Questo non deve accadere, dobbiamo sempre restare aggrappati alla partita. Era già accaduto con il Parma”.

Come sta crescendo il gruppo? “Cerchiamo di ascoltare il mister in settimana ed i nuovi si stanno inserendo. Ora serve stare sul pezzo, non demordere, anche se i risultati non arrivano come in questo periodo”.

Foto: Instagram Baschirotto