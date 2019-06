Barzagli: “Secondo me i dirigenti della Juve hanno già scelto l’allenatore. Conte all’Inter? Non lo critico”

L’ormai ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli ha parlato a margine della premiazione del premio Nicola Ceravolo tenutasi a Catanzaro. Partendo dall’addio di Buffon al Psg e di Conte all’Inter: “Gigi è una persona speciale che va sempre in cerca di nuove sfide. Non so cosa farà il prossimo anno, ma a 41 anni resta ancora uno dei migliori al mondo. Conte all’Inter? È una scelta lavorativa, non posso criticarlo. Soprattutto non essendo dentro alla questione”. Sul prossimo allenatore della Juventus: “I dirigenti juventini hanno sbagliato pochissimo. Secondo me hanno già scelto e sarà l’uomo giusto. Non so se porterà un’idea nuova o uguale al passato”. Infine su Allegri: “Ha preso tante critiche nonostante lo stress. E’ stato bravissimo e ha continuato a vincere dopo le vittorie di Conte”.

Foto: Juventus Twitter