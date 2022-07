Barzagli: “Scudetto? Dico Juve. Pogba e Di Maria spostano gli equiibri più di Lukaku”

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, parla a Tuttosport in merito al mercato di Juve e Inter (il tema lanciato anche dal nostro sondaggio stamane), affermando come Pogba e Di Maria, spostano gli equilibri del campionato più di Lukaku.

Queste le sue parole: “Spostano di più Pogba e Di Maria perché sono due. Lukaku ha dimostrato di fare la differenza in Serie A, però i due acquisti della Juventus portano quella personalità e quella qualità che un po’ mancava. Pogba e Di Maria faranno ritornare grande la Juventus. Io non faccio i giochini di strategia come fanno gli allenatori nelle dichiarazioni. Metto Juventus e Inter alla pari, con alle spalle il Milan. E poi il Napoli”.

Foto: twitter Juve