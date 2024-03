Barzagli: “La rosa della Juventus andrà allargata con 3-4 giocatori. Koopmeiners sarebbe ottimo”

L’ex difensore della Juventus Andrea Barzagli, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, si è espresso sulla rosa della squadra bianconera a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, dicendo la sullo stato di forma della formazione piemontese e sulle strategie di mercato che la Vecchia Signora dovrebbe seguir epe rinforzarsi:

“La Juve nell’ultimo periodo ha incassato reti di diverso tipo e non tutte per merito o bravura degli avversari. Se sono un giocatore e subisco gol su schema, come contro Napoli e Atalanta, mi scoccia. I gol di Raspadori e il primo di Koopmeiners sono noiosi e duri da digerire: loro sono stati furbi, ma i giocatori della Juventus sono stati disattenti. Come tu studi gli altri, gli avversari studiano te: quelli sono dettagli che fanno la differenza. Quando ha perso consapevolezza, è venuta meno anche la sua caratteristica principale: la solidità. È successo tra il pareggio con l’Empoli e la sconfitta nel derby d’Italia: lí è girata la stagione. Non conosco le idee di mercato del club, ma in difesa eviterei smantellamenti: Bremer ha dimostrato di essere importante. Calafiori mi piace: è un profilo da grande club. E da Juve. Sta trovando continuità da centrale, ma penso che ai bianconeri serviranno anche dei terzini di ruolo. Huijsen sta dimostrando qualità, personalità e sta facendo qualche errore normale per la sua età: tutta esperienza. Serviranno 3-4 colpi, ma di impatto totale. Acquisti in grado di essere subito titolari e di alzare la concorrenza in allenamento. All’inizio del nostro ciclo dei 9 scudetti arrivarono 3-4 giocatori, alcuni pure non super conosciuti, che si rivelarono determinanti. Koopmeimers un ottimo giocatore, conosce bene il campionato italiano e soprattutto è uno che garantisce gol e assist. Sono caratteristiche non così comuni per un centrocampista e anche per questo giustamente molto ricercate”.

Foto: Twitter Juventus