Barzagli: “Con Chiesa, Pogba e Di Maria la Juve può ancora competere per lo Scudetto”

Durante l’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli, ha parlato anche della lotta Scudetto, soffermandosi su Napoli e Juve: “Finora il Napoli è stato nettamente superiore a tutti per gioco e risultati, ma dopo il Mondiale si aprirà un secondo campionato: mancherà più di metà girone ed è un’incognita per tutti, perché non si sa come torneranno i giocatori. Con Chiesa, Pogba e Di Maria Allegri avrà più qualità, sarà importante partire bene ma credo che la Juve possa ancora competere per lo scudetto”.

Foto: Barzagli Instagram