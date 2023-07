Bartra: “Sapete cosa significa per me indossare questa maglia”

Marc Barta è tornato al Real Betis. Dopo un’amichevole del club biancoverde, il difensore ha parlato alla stampa. Ecco le sue parole, riportate da Marca: “Rivestire questa maglia, indossare questa divisa, sapete tutti cosa significa per me dopo un anno di assenza. La sensazione è come se non me ne fossi andato, davvero. L’atmosfera è molto buona.”

Foto: Instagram Bartra