BARTOSZ SLISZ, UNA DINAMO PER IL LECCE

Il Lecce è pronto a dedicarsi alla finestra invernale di calciomercato, aperta ufficialmente qualche ora fa. Il primo rinforzo per i Salentini potrebbe arrivare dal massimo campionato polacco. Piace infatti il centrocampista classe 1999 Bartosz Slisz, di proprietà della Legia Varsavia. Centrocampista centrale molto duttile, grazie alla sua velocità, è molto spesso autore di incursioni box-to-box spaccando le linee di difesa avversarie. Molto bravo a servire assist, partecipa molto spesso alle azioni offensive della squadra grazie alla sua ottima visione di gioco. Un calciatore che a Lecce potrebbe alternarsi con Ramadani in cabina di regia, o affiancarlo in un eventuale 4-2-3-1. Bartosz ha iniziato la sua carriera al RKP Rybnik, dove ha vinto il campionato come capitano. A metà della stagione 2018-19, passa allo Zaglebie Lubin e qui sostituisce un compagno di squadra squalificato per somma di ammonizioni, iniziando a giocare con più continuità. Slisz ha fatto il suo debutto con la Nazionale Polacca Under-20 nel settembre 2018, sotto la guida di Jacek Magiera e qui, nel corso di un’intervista, ha indicato Cristiano Ronaldo come suo punto di riferimento nel mondo del calcio. Febbraio 2020: firma un contratto con il Legia Varsavia, che ha pagato la cifra record di 1,8 milioni di euro al Zaglebie Lubin per il suo trasferimento. Il suo debutto con la Legia Varsavia arriva nel marzo 2020 in una vittoria per 2-0 contro il Lechia Gdańsk, e da questo momento ha continuato a essere una pedina importante della squadra polacca. Bartosz segna il suo primo gol per la Legia il 19 settembre 2020 in una partita persa 3-1 contro il Górnik Zabrze. Ha giocato anche nelle competizioni europee, incluso un match delle qualificazioni per la UEFA Champions League contro il Flora Tallinn. Nell’agosto 2023, durante una partita di Serie A Polacca contro il Ruch Chorzów, ha raggiunto il fenomenale traguardo di 100 presenze con la maglia della Legia Varsavia. Sono ben 12 invece le presenze in UEFA Conference League, tra qualificazioni e fase a gironi. Ha partecipato ai Mondiali Under-20 del 2019 e, nel settembre 2021, esordisce in nazionale maggiore nel successo per 7-1 contro San Marino. Ad oggi, il suo valore di mercato è stimato in 6 milioni di euro.

Foto: Instagram Bartosz Slisz