Bartomeu: “Su Neymar c’erano tre club, ma voleva solo il Barça. Messi? Ecco la verità”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato ai canali ufficiali del club blaugrana affrontando diverse tematiche: “Neymar? La rosa era formata, però il Psg ha aperto la porta per Neymar e si è considerata questa operazione come un extra. Quindi è stata avviata una trattativa che non è andata a buon fine. È stata una nostra speranza perché lui stesso ha mostrato il suo desiderio a venire. Abbiamo parlato di scambio di contropartite tecniche ma i nomi li ha fatti il Psg, non noi. L’operazione era pertanto dare un giocatore in prestito con obbligo di riscatto per la stagione successiva. Neymar ha fatto quello che doveva fare, ossia comunicare al suo club la volontà di essere ceduto. Ha fatto il possibile, però quest’anno giocherà nel PSG. Non è che non abbiano voluto vendere il giocatore al Barcellona, semplicemente non vogliono vendere i migliori giocatori. Se c’era il Real Madrid dietro? So che c’erano tre squadre, però Neymar ha detto al Psg che voleva andare solo al Barcellona”. Poi Bartomeu ha analizzato anche la situazione Messi: “Sì, è vero, Messi può lasciare il Barcellona prima della stagione 2020/2021. O per abbandonare il calcio, o per andare a giocare dove vuole. Ma anche i vari Puyol, Xavi e Iniesta avevano una clausola simile nel proprio contratto. Però questi giocatori hanno dato così tanto al club che devono avere questa clausola. Sono sicuro che Messi rimarrà qui anche dopo il 2021”.

Foto: Marca