Bartomeu chiarisce: “Leo si merita quello che guadagna. Senza pandemia il club avrebbe potuto pagare quelle cifre”

Josep Maria Bartomeu ha inviato un messaggio a Esport3 in cui ha parlato della fuga di notizie, negando di aver fornito i dettagli del contratto di Leo Messi, rivelati ieri da El Mundo: “Questo è un problema molto serio, è totalmente illegale far filtrare i contratti professionali. Parlare in TV e accusare è facile, ma non stiamo scherzando perché questa storia finirà in tribunale. A proposito, Leo si merita quello che guadagna, sia per motivi professionali che per gli sponsor che porta. Senza la pandemia, il Barça avrebbe potuto pagare perfettamente queste cifre”.

Foto: youtube Barcellona