Bartomeu annuncia: “Messi rinnoverà ancora con il Barcellona. Su Neymar e De Ligt…”

Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di RKB toccando tanti temi. Il numero uno blaugrana, tra le altre cose, ha annunciato che Messi rinnoverà ancora con il club catalano: “Messi rinnoverà ancora un’altra volta con il Barça prima di ritirarsi, sicuro. Neymar? Non ho parlato né con lui né con il suo entourage. Ha un contratto col PSG ed è difficile che lo vendano. Noi non l’abbiamo chiesto, non è possibile che torni. De Ligt? Lo seguiamo da molto tempo, è un giocatore che ci piace”, ha chiuso Bartomeu.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona