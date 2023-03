Barthez: “Maignan merita il grado di primo portiere della Francia. Ora deve confermarsi a livello internazionale”

Fabien Barthez storico portiere della Francia, campione del Mondo nel 1998, d’Europa nel 2000, ha parlato a Le Parisien su Mike Maignan, promosso a primo portiere della Francia.

Queste le sue parole: “Maignan ha 28 anni, non è un ragazzino, ha esperienza ormai. Peccato che abbia perso il Mondiale, non posso ancora giudicarlo a livello internazionale anche perché da poco sta giocando partite di Champions, dove con il Milan ha fatto vedere qualcosa di importante, in particolare con il Tottenham. Sta iniziando una nuova avventura ma non ha tempo per imparare. Negli ultimi tre anni, però, Mike ha scalato brillantemente le gerarchie. Non l’abbiamo mai visto a questo livello di competizione ma ha molto talento e ha una grande presenza nell’area di rigore”.

Foto: twitter personale