Barthez: “Francia e Belgio favorite. Italia? Non mi piace. Non farà strada”

Intervistato dal giornale francese “La Tribune”, l’ex portiere della nazionale francese, Fabien Barthez, . campione del Mondo 1998 e d’Europa 2000, ma anche portiere della finale dei mondiali 2006, perso contro l’Italia, ha detto la sua su Euro 2020, citando anche l’Italia di mister Mancini.

Queste le sue parole: “Le due squadre più forti sono Francia e Belgio. Il resto le vedo tutte uno o due gradini sotto. L’Italia? Non mi piace. Ha giocato contro squadre non all’altezza in un girone semplice. Non ha nulla. Non farà molta strada” .

Foto: Sito FIFA