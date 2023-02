Barrow, le parole di Motta e l’ultimo tentativo Galatasaray

Thiago Motta in conferenza stampa ha blindato Barrow, evidentemente lo vuole tenere a Bologna fino a giugno pur non essendo un titolare insostituibile. Si sa come funziona, un allenatore ha sempre il piacere di averli tutti a disposizione, i cinque cambi sono una strategia importante e uno come Barrow può servire in qualsiasi momento. Il lavoro dell’allenatore adesso è stato apprezzato anche da parte di chi all’inizio aveva scritto cose inenarrabili e prevenute. La squadra ha un’identità, c’era solo bisogno di tempo per il salto di qualità. Tornando a Barrow, l’attaccante andrebbe molto volentieri al Galatasaray (il mercato in Turchia chiude mercoledì 8 febbraio) e il Bologna ha lasciato una porta aperta a prescindere dalle parole dell’allenatore. Le condizioni del club rossoblù sono chiare: prestito oneroso di 2 milioni, diritto di riscatto (e non obbligo) per una cifra tra gli 8 e i 9. Il Galatasaray deve stare attento al FPF, aveva programmato di fare alcune uscite e ritiene eccessivi i 2 milioni di prestito. Lunedì giorno decisivo: vedremo se possono esserci ancora margini oppure se sarà un “matrimonio” rinviato eventualmente a giugno.

Foto: twitter Bologna