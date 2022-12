Barrow e Bonifazi in infermeria: il report del Bologna

Non arrivano buone notizie per il Bologna in vista del ritorno in campo del 4 gennaio, come riportato dai canali ufficiali dei felsinei, i calciatori Musa Barrow e Kevin Bonifazi sono alle prese con dei problemi fisici. Questa la nota del club:

“Ultimo allenamento dell’anno solare stamattina a Casteldebole: i rossoblù di Thiago Motta hanno svolto una seduta di possesso palla più una partitella a campo intero. Lavoro differenziato per Joshua Zirkzee; gli esami cui è stato sottoposto Musa Barrow hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’otturatore esterno dell’anca sinistra, con tempi di recupero di circa 10 giorni, mentre Kevin Bonifazi ha riportato uno stiramento del collaterale interno del ginocchio destro, e sarà rivalutato nei prossimi giorni”.

foto: profilo Twitter ufficiale Bologna FC