Barrow (doppietta) e Orsolini stendono il Parma. Ducali sempre più in crisi

Il Bologna sbanca il Tardini, 3-0 pesante per i ragazzi di Mihajlovic contro un Parma sempre più in confusione e in crisi di risultati.

Nel primo tempo Musa Barrow porta avanti i suoi con una doppietta, nei minuti di recupero Orsolini cala il tris.

Ottava sconfitta nelle ultime nove di campionato per la squadra di D’Aversa, nella ripresa è arrivato il debutto dei nuovi innesti Man e Zirkzee, ma per adesso rimangono le difficoltà enormi a trovare il gol per il Parma.

Foto: Twitter Bologna