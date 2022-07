Barrow: “Devo essere più costante, non penso al mercato”

Dopo la prima settimana di ritiro a parlare in casa Bologna è Musa Barrow. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Sono molto contento di essere tornato con i miei compagni. Stiamo lavorando bene, la squadra è in una buona condizione. Sarebbe bello arrivare in doppia cifra, ma devo essere costante. Sartori mi ha detto di segnare di più, con lui ho un ottimo rapporto. Ho parlato anche con mister Mihajlovic, è sempre bello sentire la sua voce. Voglio iniziare la mia stagione e fare bene, non penso al mercato”

Foto: Twitter Bologna