Barrow: “A Milano abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro chiunque. Mihajlovic? È dura senza di lui”

Musa Barrow, attaccante del Bologna, si è raccontato a BFC Week. Il gambiano ha parlato dell’ultima uscita di campionato contro il Milan: “Siamo andati lì con la testa giusta e abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro chiunque. Sono molto contento della prestazione di tutti. Io sto bene e ogni volta che entro in campo cerco di aiutare la squadra, muovere il gioco come chiede il mister e a San Siro ci siamo riusciti. Peccato perché non siamo riusciti a fare gol nonostante le occasioni create. Mihajlovic? La sua assenza si è sentita tanto, perché lui quando sbaglio mi aiuta sempre in campo, incitandomi. Sarà dura senza di lui ma preghiamo perché vada tutto per il meglio”.

