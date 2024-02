Barrios: “Inter favorita? Non fa differenza, ci va bene che la gente continui a pensarlo”

Pablo Barrios, centrocampista dell’Atletico Madrid, presenta così ai microfoni dell’Agenzia EFE la sfida contro l’Inter: “È una grande squadra, lo sappiamo tutti. L’anno scorso hanno fatto un grande percorso in Champions League, dovremo fare le cose bene per riuscire a passare il turno. Lautaro? È un grande attaccante, speriamo che i nostri difensori disputino una grande partita in modo che nessuno di loro riesca a segnare. La gente dice che loro sono favoriti? Continuino a farlo, a noi non fa differenza, facciamo il nostro. Se vogliono lasciamo loro il ruolo di favoriti. Champions un sogno? È la competizione che tutti sogniamo da bambini di poter vincere. Speriamo di giocare un grande match lì e poi di avere un ritorno più facile qui”.

Poi ha proseguito: “È vero che in questa stagione stiamo attraversando un periodo difficile fuori casa. Ma qui in casa stiamo facendo molto bene con la nostra gente. Dobbiamo migliorare perché è vero che alcune partite ci costano caro. Ci sono tante partite. Alla fine della giornata non hai tempo per fare nulla. Giochi una partita, tre giorni dopo ne giochi un’altra. La preparazione tra una partita e l’altra non sono la stessa cosa. Bisogna restare sempre uniti. La squadra sta andando bene. Continuiamo così e speriamo di vincere un titolo a fine stagione”.