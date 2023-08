Barrenechea si presenta: “Mi sento più a mio agio giocando da play”

Enzo Barrenechea, nuovo acquisto del Frosinone, è stato presentato in conferenza stampa: “La mia posizione? Con la Juve ho giocato da mezz’ala, ora mi sento più a mio agio a giocare da play. Credo che il Frosinone sia il posto giusto per crescere, ora è importante per me mettere dentro minuti. Spero di dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Credo che quello che mi identifichi meglio è il gioco aereo e un buon passo in mezzo al campo, credo di dover migliorare invece nel ritmo di gioco”.

