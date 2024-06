Barrenechea saluta Frosinone: “Grazie, ti porterò sempre nel mio cuore”

Enzo Barrenechea, centrocampista della Juventus in prestito al Frosinone ci ha tenuto a salutare il club ciociaro e a ringraziare per l’esperienza appena terminata, seppur non idilliaca visto il triste epilogo della retrocessione. L’argentino ha salutato tramite un post sul proprio profilo Instagram, ecco il contenuto dello stesso:

“Riuscire ad assimilare quello che è successo è stato difficile per tutto quello per cui abbiamo lottato e lavorato durante l’anno, meritavamo di più. Sono sicuro che il Frosinone tornerà dove merita di essere. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e il club per avermi dato l’opportunità e la fiducia per continuare a crescere come giocatore e come persona. Un ringraziamento speciale ai tifosi e alla gente di questa città per l’amore e il supporto che ci hanno dato fin dal primo giorno. GRAZIE FROSINONE TI PORTERÒ SEMPRE NEL MIO CUORE”.

Foto: instagram Barrenechea