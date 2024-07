Baroni: “Zaccagni capitano è una mia scelta, ha la responsabilità di portare la fascia. Dele-Bashiru ha tante potenzialità”

La Lazio si è imposta con il risultato di 3-0 contro l’Hansa Rostock in amichevole. Al termine della partita, l’allenatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni di ‘LazioStyleChannel’ e ha rilasciato delle dichiarazioni. Di seguito le sue parole:

“Sono partite difficili, abbiamo fatto un buon test, la squadra ha cercato l’aggressività e la compattezza in avanti. Stiamo lavorando, nel secondo tempo abbiamo fatto gol su un cambio fronte, dobbiamo cercarla più spesso. Abbiamo ampi margini di miglioramento, ho trovato una disponibilità straordinaria, cerco un calco dinamico, mobilità, aggressivo, dando pochi punti di riferimento. La squadra non deve mai avere timore e paura ma sempre coraggio, rischiare fa parte dello spessore della squadra e del DNA.

Zaccagni capitano è una scelta mia, ho fatto una riunione e l’ho comunicato alla squadra. È una scelta attenta, perché questa è una squadra che ha tanti capitani. Quello che mi interessava era la rappresentatività interna ed esterna. Ho individuato Zaccagni perché è in Nazionale, si è recentemente sposato legandosi alla società, ha talento, ha la responsabilità di portare la fascia per quella rappresentatività del gruppo. Ne abbiamo parlato e lui deve essere bravo, il capitano non deve mai sbagliare negli atteggiamenti e sono sicuro che è bravo in questo.

Il calcio posizionale dove c’è un ruolo specifico è, per quanto mi riguarda, un po’ passato. Cerco una mobilità e questi giocatori ce la possono dare. Dele-Bashiru è un giocatore con tante potenzialità, è stato fermo per un problema tendinio, ma ha grandi possibilità fisiche e tecniche. Gli va costruito un ruolo e un percorso di conoscenza del nostro calcio e di quello che serve a noi e a lui per diventare un giocatore determinante”.

Foto: twitter Lazio