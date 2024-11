Baroni: “Vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni. Ho un gruppo fantastico”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Cagliari: “Ho dei giocatori forti, oggi avevamo fuori molti pezzi importanti. Questi sono giocatori che potrebbero fare tutti i titolari. Devo fare i complimenti alla squadra, perché anche quando non sei pulito come altre volte deve venire fuori lo spirito e la capacità di soffrire. Quando si giocano così tante partite ravvicinate diventa fondamentale”.

Sulla classifica: “La nostra ambizione primaria è il lavoro. Siamo pretenziosi tutti all’interno dello spogliatoio. Sarebbe un errore guardare la classifica ora. La squadra sta crescendo e ci teniamo questi punti, ma dobbiamo guardare avanti. Abbiamo solamente due giorni per preparare la partita contro il Porto. Ambizioni? Vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni, ci sono giocatori che sono all’altezza della situazione e attraverso il loro sacrificio mi fanno capire che ci sono i presupposti per farlo.”

Sui possibili miglioramenti: “Dobbiamo far crescere alcuni giocatori. Ci sono dei ragazzi che hanno un percorso diverso da quelli che lo hanno già fatto. Alcuni non sono nel ruolo che hanno sempre fatto, come Noslin e Tchaouna, che hanno un percorso diverso rispetto a Pedro e Zaccagni. Isaksen ha già un campionato alle spalle che gli ha fatto bene. Avendo poco tempo dobbiamo sfruttarlo al meglio. Il gruppo è fantastico, gli rinnovo i complimenti”.

Foto: Instagram Lazio