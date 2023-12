Baroni: “Vittoria fondamentale in una gara difficile. Ngonge ha nel destino squadre importanti”

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Cagliari.

Queste le sue parole: “La vittoria quando non arriva ti ammazza, per salvarsi solitamente le squadre devono vincere otto partite, siamo alla terza… poi ci sono state giornate storte come domenica scorsa a Firenze quando secondo me se la squadra va in vantaggio la vince, fino ad ora siamo andati in vantaggio tre volte e tre volte abbiamo vinto”.

Sabato un nuovo scontro diretto…“Si, per fortuna, oggi ci sono state tante piccole cose positive, abbiamo fatto un percorso complicato, un ritiro in cui abbiamo giocato in una certa maniera, certi giocatori come Serdar che devono ancora ambientarsi al meglio, oggi la squadra corre pur con qualche defezione importante come quella di Folorunsho. Voglio spendere una parola per Saponara che oggi ha fatto delle cose interessanti dopo essere stato penalizzato dal modulo”.

Cori su Makoumbou? “Non mi vorrei esprimere su questo, il Cagliari ha fatto una buona partita”.

Su Ngonge: “E’ sulla strada giusta, è una ragazzo che ha grande talento. Sta lavorando anche sulla fase di non possesso ed è un ragazzo molto disponibile. Questo sistema di gioco che ha come costante la sovrapposizione del terzino lo aiuta. Oggi è stato bravo a gestire l’uno contro uno e ad andare dentro il campo, cosa che a lui piace molto fare. Deve lavorare come sta facendo pensando al quotidiano perché è un giocatore che ha nel destino le squadre importanti. Quasi quattro mesi senza vincere? Quando fai un campionato come il nostro e quando abbiamo cambiato sistema di gioco la squadra si è convinta finalmente che c’è un calcio diverso. Adesso la squadra ci crede e fa tutto con entusiasmo. Abbiamo margini di miglioramenti sicuri e questo ci facilita il lavoro”.