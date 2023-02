Baroni: “Umtiti indisponibile, Strefezza sarà della partita”

L’allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha presentato in conferenza stampa la partita di Serie A da disputare in trasferta contro l’Atalanta. I giallorossi sono al tredicesimo posto con ventiquattro punti in ventidue gare, ben sette punti di vantaggio sul Verona terz’ultimo. Alcune parole del tecnico: “Affaticamento per Umtiti, non stava bene e abbiamo deciso di non rischiare. Maleh sta bene, è disponibile e viene con noi a Bergamo e ha anche possibilità di giocare”.

Atalanta: “L’Atalanta è un avversario straordinario, sono quelli più in forma: nessuno di loro ha segnato più gol in Europa nel 2023. Per noi le difficoltà ci saranno, inutile negarlo, vogliamo essere noi a sfruttare l’opportunità di misurarsi con i più bravi. Vogliamo fare una prestazione di livello, altrimenti rischiamo che ci asfaltino. L’Atalanta ha un gruppo importante a disposizione. Loro sono un grande club, negli ultimi anni hanno fatto un percorso straordinario. Noi dobbiamo essere a mille e provare ad approfittare di quel qualcosa che potrebbero lasciare”.

Ceesay: “Ceesay ci ha dato molto, non mi sono dimenticato di lui: può essere una soluzione anche a Bergamo, vedremo. Sta bene”.

Strefezza: “Ha avuto un affaticamento in settimana e poi un attacco febbrile, ma se non parte dall’inizio sicuramente entra”.

