Baroni: “Tre punti pesantissimi. Ma per la salvezza è ancora lunga”

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina.

Queste le sue parole: “I minuti finali sono stati tosti, difficili. Loro avevano messo giocatori come Kouamé, che sovrastava a livello fisico Tchatchoua, io ho detto alla squadra di evitare di far arrivare la palla in area di rigore. Però devo dire che avevano speso tantissime energie: sono quei minuti che diventano difficili nella gestione, ma la squadra è stata brava, è rimasta compatta e ha avuto capacità di sacrificarsi nei minuti finali, nel non concedere disattenzioni e non concedere niente”.

Che sapore ha questa vittoria? “È una vittoria importante, i punti adesso sono fondamentali. Noi in settimana abbiamo preparato bene la partita: la Fiorentina è una squadra forte e Italiano ha fatto un lavoro straordinario. Se gli lasci il palleggio e ti abbassi, contro una squadra che ha anche giocatori in grado di tirare, rischi. Siamo stati bravi ad andare a prenderli alti, ad accettare la parità numerica, riducendo al minimo le loro potenzialità offensive. È stata questa la chiave della partita, finché abbiamo avuto le energie per farlo. I ragazzi sono stati bravi e voglio ringraziare ancora oggi il pubblico: c’è un transfert di energia bellissima dai tifosi ai giocatori”.

Foto: twitter Verona