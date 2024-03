Baroni: “Tornare a Lecce sarà emozionante. Ma ci servono punti. Gara delicata”

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha presentato in conferenza stampa la gara con il Lecce.

Queste le sue parole: “Ritormo a Lecce? Solo bei ricordi, c’è stato modo di scrivere belle pagine da giocatore prima e da allenatore poi, ho dato tutto quello che avevo”.

Si affronta la gara con un pelo di pressione in meno dopo il Sassuolo? Folorunsho rientra?

“Folorunsho è rientrato in settimana, si è allenato e sta bene, valuteremo se dall’inizio o no. La partita sarà complicata, l’avversario ha sicuramente delle certezze in più di noi ma dovremo essere bravi a stare dentro la partita, non possiamo non centrare la prestazione”.

Serve cambiare passo in trasferta? “Serve fare punti, noi siamo cambiati tanto, abbiamo messo dentro otto ragazzi nuovi di quelli arrivati a gennaio, hanno culture diverse e modi di giocatore diversi ma non abbiamo tempo, serve vincere partite, segnare e pensare a quello”.

Lotta salvezza intricata, molte squadre coinvolte… “Questa è la difficoltà di questo campionato, quando fai questo tipo di campionato bisogna saper gestire i tanti momenti difficili che arrivano. Non mi piace fare pronostici, mi piace vivere l’oggi come se non ci fosse un domani, e questo dobbiamo applicarlo anche in partita”.

Solidità difensiva c’è, manca qualcosa davanti? “Sono tante le cose da migliorare e da mettere dentro, non possiamo mancare nell’aspetto prestativo, individuale e di squadra, è difficile trovare il goal e dobbiamo lavorare su questo, la grande partecipazione che ho avuto da questi ragazzi ci permette però di guardare al proseguo della stagione in maniera positiva”.

Davanti tante scelte, Noslin, Swiderski, Mitrovic, chi partirà? “Ci sono diversi momenti nella partita, gli ultimi due quarti sono quelli più importanti sempre, chi va dentro deve dare il suo contributo ed è fondamentale per la squadra e per i risultati, penso a Dani Silva che con la Juventus ha fatto bene oltre ovviamente a Mitrovic e agli altri”.

Foto: twitter Verona