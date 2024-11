Baroni: “Tavares? Dispiace, ma Pellegrini sta facendo benissimo”

Nel corso del pre-partita di Lazio-Bologna è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico biancoceleste Marco Baroni: “Mancano imprescindibili come Tavares? Pellegrini sta facendo benissimo, chi è rimasto con noi ha lavorato. Dispiace per l’assenza di Nuno, ma sappiamo di avere un altro giocatore forte in quella fascia”.

Poi ha proseguito: “Noi dobbiamo pensare alla partita di stasera, affrontiamo un avversario complicato, Italiano ha fatto un lavoro importante. E’ complicata sia per noi che per loro, entrambe le squadre per natura la affronteranno giocando. Chiedo voglia, attenzione e compattezza, serviranno questi requisiti oggi”.

Su Italiano: “Era un ragazzo top, un ottimo giocatore e ora sono contento che sta facendo un percorso straordinario, sono contento per lui”.