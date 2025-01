Baroni sull’esclusione di Rovella: “Nessun problema, sarà della partita”

l tecnico della Lazio Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Lazio-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Il pensiero è solo ad oggi. Chiaramente sappiamo che l’avversario è forte ma noi ci crediamo vogliamo continuare il nostro percorso. Oggi servirà personalità e mentalità, dobbiamo alzare il nostro livello e fare una partita attenta. Io ho detto di alzare il livello dal punto di vista della personalità e della mentalità. La squadra deve essere gioiosa. Il girone di ritorno è difficile e bisogna partire dall’aspetto mentale. Dele-Bashiru? Sta crescendo. Ha grande fisicità ma anche qualità. Deve lavorare, sta pensando più velocemente sul campo. Ha bisogno di spazio avanti e in questo ruolo può darci profondità. Credo che oggi sia un’opportunità. Li ho messi insieme perché ci saranno alla prossima. Rovella sarà della partita, ma abbiamo pensato di partire così per dargli un po’ di riposo. Poi sarà importate anche chi entrerà non solo chi gioca dall’inizio”.

Foto: Instagram Lazio