Baroni: “Sul mercato sono sereno, penso ad allenare. Pezzella? Ad oggi ha solo un tempo”

Vigilia per il Lecce che, domani sera al Maradona, affronterà il Napoli dopo il pareggio contro l’Empoli nel primo scontro diretto per la salvezza della stagione. Marco Baroni ha parlato del match che attende la sua squadra. Poi sul mercato: “Il mio ruolo è allenare, tutto il resto mi porterebbe via energie. Io sono sereno e ho fiducia nella dirigenza. Penso solo a migliorare il gruppo che ho a disposizione”. E a proposito di calciatore, l’allenatore si è espresso anche su Pezzella, giunto in Salento solamente qualche giorno fa: “È arrivato da poco, ed era in una situazione dove si allenava da solo. Ad oggi ha solo un tempo, ma servirà la giunta mentalità che possa dargli anche maggior minutaggio”.

Foto: Sito Lecce