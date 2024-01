Baroni su Ngonge: “Perdita importante, sapevo che a determinate condizioni sarebbe partito. Su Doig…”

Marco Baroni si è soffermato in conferenza stampa anche su Cyril Ngonge che il Napoli aspetta per le visite dopo quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. “È una perdita importante, sapevo che la società lo avrebbe venduto solo a determinate condizioni che si sono verificate. C’è una trattativa in corso su Doig, vediamo se partirà…”. Anche in questo caso vi abbiamo svelato l’irruzione del Sassuolo di venerdì scorso e la nuova irruzione di ieri”.

Foto: Twitter Hellas Verona