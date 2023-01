Baroni su Colombo: “Deve dimostrare al Milan di avere le qualità giuste”

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha presentato la sfida di domani contro il Milan al Via del Mare. Nel corso della conferenza stampa, il mister del club pugliese ha parlato anche di Colombo, calciatore rossonero in prestito al Lecce con diritto di riscatto e la formula di contro riscatto per il Milan: ” Colombo? Le parole se le porta via il vento, deve dimostrare al Milan di avere le qualità giuste per entrare. Però deve giocare soprattutto per la squadra ed è quello che gli chiedo. Poi c’è Persson, il cui esordio è da mettere in preventivo”.

Foto: Twitter Colombo