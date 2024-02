Baroni: “Sono dispiaciuto, ma quel che ci serve sono queste prestazioni”

Il tecnico del Verona Marco Baroni parla così ai microfoni di DAZN della sconfitta del suo Verona: “Nel primo tempo siamo stati bravi, ma non è facile su questi campi. Il Napoli è andato in difficoltà perché ce lo abbiamo messo noi. Faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione, sto cercando di velocizzare l’inserimento dei nuovi. Sono dispiaciuto, ma quel che ci serve sono queste prestazioni. Quello che ho detto al direttore di gara rimane tra noi, mi interessa la prestazione dei ragazzi: sul gol potevamo fare meglio ma alcuni campioni non sono facili da arginare. Ci vuole tempo? Il tempo per noi non esiste, dobbiamo lavorare e i ragazzi sono disponibili, piano piano inseriamo tutti. I complimenti vanno fatti ai ragazzi, non dobbiamo mollare. Preferisco un atteggiamento più aggressivo e con dei rischi, so che alla fine ci porterà a fare le vittorie che vogliamo. Noi continuiamo a crederci, nonostante queste sconfitte facciano male”.

Foto: Instagram Hellas Verona