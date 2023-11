Baroni: “Sono convinto di poter trovare la soluzione insieme a questo gruppo”

Mister Marco Baroni, intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta col Genoa, ha analizzato così la gara del Ferraris e il momento molto difficile del suo Verona: “Sono dispiaciuto perché la squadra ha dato tutto sul campo, ma anche oggi ha preso un gol evitabile. Io credo di poter trovare la soluzione per venirne fuori insieme a questo gruppo, lo vedo in base a come lavorano i miei ragazzi durante la settimana. È chiaro che così non va, ma sono convinto di poter invertire la striscia dei risultati”.

Poi ha proseguito: “La società mi ha messo sempre nelle condizioni di lavorare e lo ha fatto anche questa settimana. Io da questo punto di vista devo trovare la quadra e la soluzione. Mi dispiace per i tifosi e per i ragazzi, ma c’è la convinzione di poterne uscire sia da parte mia sia da parte di chi mi lavora intorno”.

Infine: “La squadra si porta dietro qualche paura, anche dall’anno scorso. A volte paghiamo alcuni errori perché non abbiamo la percezione del pericolo. Queste cose però si risolvono attraverso il lavoro”.

Foto: Instagram Verona