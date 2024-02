Baroni: “Solo con una grande prestazione potremo fare risultato a Bologna. E’ la squadra che gioca meglio a calcio in Italia”

Alla vigilia del match di campionato del Dall’Ara con il Bologna, il tecnico dell’Hellas Verona Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match con i rossoblu. Le sue parole:

Perché è più difficile affrontare il Bologna rispetto alla Juventus al “Bentegodi”?

“E’ una squadra in salute che corre, ma lo sappiamo che non ci sono partite facili, dovremmo cercare di trovare una grande prestazione e produrre delle idee, solo così si può fare risultato contro questo Bologna.”

Come si ferma Zirkzee?

“E’ un giocatore di grande qualità, sta benissimo, cresce di gara in gara e sta esplodendo, sa mandare dentro, sa finalizzare, sicuramente sarà un cliente scomodo ma come del resto tutto il Bologna. Abbiamo lavorato, è stata una settimana corta e abbiamo l’obbligo di cercare punti da tutte le parti.”

Bologna è la squadra che gioca meglio a calcio in Italia?

“Si, soprattutto ha continuità, ha sbagliato pochissime partite, sarà una gara difficile ma noi siamo convinti e consapevoli dei nostri mezzi, siamo cresciuti e dobbiamo fare un altro passo in avanti dal punto di vista prestativo”.

Che effetto ti fanno i complimenti che stanno arrivando?

“Fa piacere ma io li giro ai ragazzi, alla squadra, sono loro che stanno facendo le prestazioni, siamo stati dentro al nostro obiettivo non facendoci destabilizzare da ciò che c’era intorno, adesso non possiamo distrarci, arriveranno partite sempre più decisive alle quali dovremmo arrivare pronti.”

Foto: Twitter Hellas Verona