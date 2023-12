Baroni: “Sabatini poteva risparmiarsi quella frase. Out Duda, recuperiamo Folorunsho, Faraoni e Magnani”

Intervenuto in conferenza stampa”Mancherà Duda che è un giocatore importante, però rientreranno Folorunsho e anche Faroni e Magnani. Saponara è un ragazzo che ha tanta qualità, ha i tempi e un piede importante per mandare dentro i suoi compagni, nella partita c’è stata una crescita anche quando ha avuto anche un supporto sulla corsia, è un giocatore che stiamo recuperando al meglio. Bonazzoli può ricoprire anche il ruolo di mezza punta, trequartista perché è bravo a venire incontro. Djuric ed Henry invece sono giocatori diversi, è chiaro che uno parte e l’altro poi entra, possiamo contare su due giocatori che stanno bene.

Poi ha proseguito: “Mercato? C’è il direttore e la società che è attenta a queste cose, io devo pensare solamente al campo, tenere la squadra sull’attenti, è chiaro che la sessione di mercato è una porta aperta che l’allenatore non apprezza, io e i miei giocatori dobbiamo essere attenti a non farci toccare da questo tipo di situazioni. Voci? Chiaro è che certe cose non possono passare completamente inosservate, ad esempio l’uscita di Sabatini neo ds della Salernitana su un nostro giocatore se la sarebbe potuta risparmiare ma comunque fa parte del gioco e magari l’ha fatto apposta. Con il direttore stiamo attenti al fatto che tutti siano concentrati al 100% sul campo”.

Foto: Twitter Hellas Verona