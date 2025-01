Baroni: “Roma agli ottavi? Ci batteremo forte con qualsiasi avversario”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Marco Baroni ha così commentato la gara contro il Braga: “Devo ringraziare la squadra. Nonostante le difficoltà numeriche, abbiamo fatto una gara vera. Tutti si sono sacrificati, adesso ci rifionderemo su campionato e Coppa Italia: dobbiamo recuperare necessariamente le forze”.

Sulla possibilità di trovare la Roma agli ottavi: “Credo che questa sia una competizione meravigliosa: troveremo solo squadre di altissimo livello, ci batteremo forte dagli Ottavi con qualsiasi avversario”.

Sull’approccio: “Non mi preoccupa l’atteggiamento, però l’errore alla prima azione subita ci fa riflettere. Dobbiamo lavorare sugli esterni in pressione, non possiamo concedere metri: la squadra lo sa, dobbiamo concedere meno palloni. Mi dispiace, dobbiamo migliorare questo aspetto. Comunque Gila si è dato da fare in un ruolo non suo: il nostro modo di costruire non è stato semplice da seguire, vista l’assenza del nostro centrocampo titolare”.

Poi ha proseguito: “Ci tenevo particolarmente a tenere alta la testa anche dopo aver raggiunto l’obiettivo. Abbiamo cercato il gol, il loro portiere ha fatto dei buoni interventi. Si sono visti in campo anche due giovani e Pedro in mediana è l’ennesima meraviglia della sua carriera. Una squadra deve avere coesione, la troveremo con settimane di lavoro”.

Infine: “Io sono qui per lavorare, la società cerca di fare il massimo. Io voglio lavorare sui ragazzi: questi giocatori stanno lavorando bene e hanno raggiunto un livello importante, dovremo essere bravi a superare i limiti e alzare il livello. Le partite saranno più complicate”.

